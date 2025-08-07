Популярни
  Ясни са столичните битки за купата на България

Ясни са столичните битки за купата на България

  • 7 авг 2025 | 13:37
  • 133
  • 0

Осем отбора от София и областта ще участват в квалификациите на турнира за купата на България. Четири от тях са в потока Област София (град), а останалите още толкова в Област София. Най-интригуващия сблъсък противопостави Рилски спортист (Самоков) на Балкан (Ботевград). Победителите се излъчват в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.

Купата на България – Югозападна България, Област София

Полуфинали – 13 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Рилски спортист (Самоков) – Балкан (Ботевград)

Чавдар (Етрополе) – Ботев (Ихтиман)

Финал – 20 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Победителят от мача Рилски спортист (Самоков) – Балкан (Ботевград) срещу Победителят от мача Чавдар (Етрополе) – Ботев (Ихтиман)

Купата на България – Югозападна България, Област София (град)

Полуфинали – 13 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Спортист (Лозен) – Национал (София)

София спорт (София) – Витоша (Бистрица)

Финал – 20 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Победителят от мача Спортист (Лозен) – Национал (София) срещу Победителят от мача София спорт (София) – Витоша (Бистрица)

