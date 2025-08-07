Ясни са столичните битки за купата на България

Осем отбора от София и областта ще участват в квалификациите на турнира за купата на България. Четири от тях са в потока Област София (град), а останалите още толкова в Област София. Най-интригуващия сблъсък противопостави Рилски спортист (Самоков) на Балкан (Ботевград). Победителите се излъчват в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.
Купата на България – Югозападна България, Област София
Полуфинали – 13 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:
Рилски спортист (Самоков) – Балкан (Ботевград)
Чавдар (Етрополе) – Ботев (Ихтиман)
Финал – 20 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:
Победителят от мача Рилски спортист (Самоков) – Балкан (Ботевград) срещу Победителят от мача Чавдар (Етрополе) – Ботев (Ихтиман)
Купата на България – Югозападна България, Област София (град)
Полуфинали – 13 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:
Спортист (Лозен) – Национал (София)
София спорт (София) – Витоша (Бистрица)
Финал – 20 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:
Победителят от мача Спортист (Лозен) – Национал (София) срещу Победителят от мача София спорт (София) – Витоша (Бистрица)