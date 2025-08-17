Популярни
Баная не намери обяснение за проблемите, които провалиха спринта му

  • 17 авг 2025 | 09:56
Франческо Баная не успя да намери обяснение за проблемите, които го принудиха да се оттегли от вчерашния спринт на пистата „Ред Бул Ринг“ малко след средата на състезателната дистанция.

Марк Маркес с шести пореден спринтов триумф в MotoGP

Двукратният световен шампион стартира от третото място на стартовата решетка, но още при потеглянето превъртя задната си гума, което му коства над десет позиции. Впоследствие неговото темпо не беше никак добри и той дори губеше позиции, а в началото на осмия тур той не успя да спре за първия завой и мина през зоната за сигурност. В края на същата обиколка италианецът се прибра в бокса и преустанови участието си в спринтовата надпревара.

„Стартирах много зле, но още преди това, в загряващата обиколка, аз усетих, че нещо не е наред със задната гума. В третия завой на загряващата обиколка разбрах, че има нещо странно. Гумата започна да превърта, дори и когато бях на правите.

„След три обиколки аз вече бях свършил задната гума, имах огромни вибрации на правите. След това стигнах до първия завой без спирачки, защото вибрациите бяха отворили накладките. Реших да спра, защото сметнах, че става прекалено опасно. Чакам инженерите да ми обяснят какво стана, защото, признавам си, беше много странно. Нужно ми е обяснение, за да знам повече“, заяви Баная.

„Беше много странно, защото очаквах да имам темпото да се боря за подиум, но нищо не проработи. Да видим дали в състезанието нещата ще са по-добре“, добави още италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

