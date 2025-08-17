Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си

Старши треньорът на мъжкия национален отбор на България до 21 години Венцислав Симеонов даде обширно интервю за официалната страница на Българската федерация по волейбол (БФВ), в което очерта най-важното преди старта на Световното първенство.

Симеонов подчерта, че отборът е прекарал почти 3 месеца в интензивна и пълноценна подготовка:

„Извършихме огромен обем работа. Момчетата са готови физически, тактически и емоционално. Имаме много сплотен колектив, а за мен като треньор това лято беше истинско удовлетворение.“

Той припомни и напрегнатата квалификация, която България изигра у дома, и похвали състава за характер и дисциплина.

Селекционерът заяви, че единственото, което желае в навечерието на турнира, е състезателите да бъдат здрави, защото:

„Сигурен съм, че ще дадат дори 101% от възможностите си. Много са мотивирани и сплотени – това е ключова предпоставка за добро представяне.“

Венци Симеонов призна, че най-големият проблем в юношеския волейбол е липсата на информация за противниците:

„С изключение на Бразилия, с която играхме контроли, и Франция, и Чехия от квалификацията, нямаме данни за останалите. Първият ни съперник дори няма статистик.“

България U21 влиза в Световното първенство след стабилна подготовка, въпреки неизвестността около част от съперниците.