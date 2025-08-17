Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си

Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си

  • 17 авг 2025 | 08:36
  • 438
  • 1
Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си

Старши треньорът на мъжкия национален отбор на България до 21 години Венцислав Симеонов даде обширно интервю за официалната страница на Българската федерация по волейбол (БФВ), в което очерта най-важното преди старта на Световното първенство.

Симеонов подчерта, че отборът е прекарал почти 3 месеца в интензивна и пълноценна подготовка:

„Извършихме огромен обем работа. Момчетата са готови физически, тактически и емоционално. Имаме много сплотен колектив, а за мен като треньор това лято беше истинско удовлетворение.“

Той припомни и напрегнатата квалификация, която България изигра у дома, и похвали състава за характер и дисциплина.

Селекционерът заяви, че единственото, което желае в навечерието на турнира, е състезателите да бъдат здрави, защото:

„Сигурен съм, че ще дадат дори 101% от възможностите си. Много са мотивирани и сплотени – това е ключова предпоставка за добро представяне.“

Венци Симеонов призна, че най-големият проблем в юношеския волейбол е липсата на информация за противниците:

„С изключение на Бразилия, с която играхме контроли, и Франция, и Чехия от квалификацията, нямаме данни за останалите. Първият ни съперник дори няма статистик.“

България U21 влиза в Световното първенство след стабилна подготовка, въпреки неизвестността около част от съперниците.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

  • 16 авг 2025 | 17:08
  • 1473
  • 0
Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

  • 16 авг 2025 | 16:56
  • 2271
  • 0
Берое стартира подготовка за новия сезон

Берое стартира подготовка за новия сезон

  • 16 авг 2025 | 16:48
  • 1727
  • 0
Пирин започва подготовка на 25 август

Пирин започва подготовка на 25 август

  • 16 авг 2025 | 16:43
  • 679
  • 0
Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

  • 16 авг 2025 | 16:37
  • 709
  • 0
Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

  • 16 авг 2025 | 16:20
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 165
  • 0
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 3019
  • 15
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 40501
  • 77
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 49366
  • 66
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 2160
  • 0
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 42672
  • 362