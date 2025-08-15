Популярни
  Септември 98 (Тервел)
  Геша: Готови сме

Геша: Готови сме

  • 15 авг 2025 | 08:33
  • 253
  • 0

Септември (Тервел) доминираше и логично спечели през последния сезон на Североизточната Трета лига.

Намеренията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Георги Иванов-Геша.

„Изиграхме доста контроли със силни противници. Целта беше да видим къде са слабостите ни. Дано да сме ги отстранили. Извършихме козметична селекция, защото футболистите, които имаме спечелиха първото място през последния сезон. Искахме да влеем свежа кръв. Привлякохме двама. Търсим още един, но не на всяка цена. Готови сме за новото първенство. Ако играем според възможностите си, ще сме на челните места в класирането“.

