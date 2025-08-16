За първи път в град Земен ще се проведе състезание от веригата "Рън България"

За първи път в град Земен ще се проведе състезание от веригата "Рън България" – "Земен Рън 2025", това съобщи за БТА кметът на Община Земен Михаил Златанов. Стартът ще бъде даден в 10:00 ч., на 17 август (неделя).

Той добави, че към този момент над 70 души, като утре сутринта, преди старта желаещите ще могат да се запишат за участие. Тогава се предполага, че броят на бегачите ще нарасне. Сред потвърдилите са Милка Михайлова, Надежда Ангелова, Мая Русева, Таня Димитрова при жените, а при мъжете Исмаил Сенанджи.

Организаторите са подготвили три трасета с различна дължина, като първата дистанция е от 1,2 км., която е предвидена за деца и начинаещи, а маршрутът ще премине през по улиците: ул. „Земенско кале“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Земенски манастир“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Цар Асен“, ул. „Христо Ботев“ и финал на Градския площад.

Второто трасе е с дължина 4,8 км., то също ще завърши на площада и ще премине през улиците - ул. „Земенско кале“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Земенски манастир“, ул. „Хан Тервел“, ул. „Манастирска“, Земенски манастир „Св. Йоан Богослов“, като ще продължи по ул. „Манастирска“, ул. „Земенски манастир“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Земенско кале“.

Най – дългата дистанция е от 15 км. Златанов уточни, че записаните нея ще бягат задно с участниците на 4,8 км., след което ще продължат по ул. „Земенски манастир“, Нов мост, Третокласен републикански път III-623 – посока с. Жабляно, Махала „Митова“, с. Пещера, Пещерски манастир „Св. Николай Мирликийски“, където ще направят обратен завой и ще се върнат по същото трасе до финала на Градски площад.

Михаил Златанов добави, че е направена необходимата организация относно безопасността на участниците, като са били проведени редица срещи с органите на реда, които ще затворят пътните артерии. Отделно са ангажирани и десетки доброволци, които ще бъдат разпределени по маршрутите, в случай, че някой от участниците претърпи инцидент или има нуждата от асистенция.

За най-малките ще има модул с детска лека атлетика, в който ще се проведат лекоатлетически игри съобразни с възрастта им, допълни още кметът на Земен.

Снимки: Sportal.bg