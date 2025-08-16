Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

Популярни
  • 16 авг 2025 | 16:37
  • 272
  • 0
Виетнамската волейболна федерация (VFV) официално обяви, че ще подаде жалба срещу решението на Международната волейболна федерация (FIVB) от Световното първенство за девойки до 21 години в Сурабая (Индонезия), което все още се провежда.

Повод за недоволството е 4-те служебни загуби, които получи Виетнам в груповата фаза на Мондиала, след като FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на две от волейболистките - Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета...

Така вместо да играе на 1/8-финалите на Мондиала и да се бори за по-предно класиране, Виетнам продължи участието си за разпределение на местата след 17-о място, като в крайна сметка завърши на 19-а позиция.

В официално писмено изявление VFV подчертава, че:

са били спазени всички регламенти на FIVB относно регистрацията на играчи;

всички изискуеми документи са били предоставени преди турнира, проверени и одобрени от FIVB, а въпросните състезатели са получили право да играят;

решението за дисквалификация е дошло на 12 август, след като FIVB е поискала допълнителни документи и е въвела нови условия, които не са били предварително предвидени.

"Подаваме официална жалба по процедурите на FIVB и ще работим със съответните виетнамски власти, за да защитим правата на спортистите и репутацията на виетнамския волейбол. Надяваме се медиите и обществеността да отразят случая безпристрастно и да продължат да подкрепят нашия отбор", се казва още в позицията на VFV.

