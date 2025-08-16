Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

Виетнамската волейболна федерация (VFV) официално обяви, че ще подаде жалба срещу решението на Международната волейболна федерация (FIVB) от Световното първенство за девойки до 21 години в Сурабая (Индонезия), което все още се провежда.
Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?
Повод за недоволството е 4-те служебни загуби, които получи Виетнам в груповата фаза на Мондиала, след като FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на две от волейболистките - Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета...
Така вместо да играе на 1/8-финалите на Мондиала и да се бори за по-предно класиране, Виетнам продължи участието си за разпределение на местата след 17-о място, като в крайна сметка завърши на 19-а позиция.
В официално писмено изявление VFV подчертава, че:
са били спазени всички регламенти на FIVB относно регистрацията на играчи;
всички изискуеми документи са били предоставени преди турнира, проверени и одобрени от FIVB, а въпросните състезатели са получили право да играят;
решението за дисквалификация е дошло на 12 август, след като FIVB е поискала допълнителни документи и е въвела нови условия, които не са били предварително предвидени.
"Подаваме официална жалба по процедурите на FIVB и ще работим със съответните виетнамски власти, за да защитим правата на спортистите и репутацията на виетнамския волейбол. Надяваме се медиите и обществеността да отразят случая безпристрастно и да продължат да подкрепят нашия отбор", се казва още в позицията на VFV.