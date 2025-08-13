Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

  • 13 авг 2025 | 09:27
  • 5540
  • 2
Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

Две волейболистки имат проблем с хромозомите

Огромен скандал разтърси световното първенство по волейбол за девойки до 21 години в Сурабая (Индонезия), на което участва и националния отбор на България.

Международната федерация по волейбол (FIVB) взе изключително сурово решение и присъди 4 служебни загуби с по 0:3 на отбора на Виетнам, който се представи повече от отлично в груповата фаза на Мондиал 2025.

Според официалното комюнике на FIVB:

“След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е извадила неподходящ играч в националния си отбор до 21 години на Световното първенство за жени на FIVB до 21 години през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила. Разследването заключи, че въпросният играч е неподходящ съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023.

Според съобщения от чуждестранни уебсайтове, FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на волейболистките Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета…

Виетнамската федерация отрече тези съобщения, добавяйки, че това са просто липсващи документи, като например актове за раждане...

Така Виетнам ще продължи участието си на Мондиал 2025 без капитана си Данг Тхи Хонг и в двубои за разпределение на местата след 17-о място.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 18927
  • 7
Втора българка ще играе в първенството на Непал

Втора българка ще играе в първенството на Непал

  • 12 авг 2025 | 18:15
  • 1998
  • 2
Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 17:02
  • 9754
  • 8
Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

  • 12 авг 2025 | 14:14
  • 1524
  • 0
Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

  • 12 авг 2025 | 14:09
  • 1085
  • 1
България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 14869
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 5798
  • 39
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 3520
  • 6
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 95197
  • 799
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 8586
  • 2
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 8851
  • 8
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 18927
  • 7