Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

Две волейболистки имат проблем с хромозомите
Огромен скандал разтърси световното първенство по волейбол за девойки до 21 години в Сурабая (Индонезия), на което участва и националния отбор на България.
Международната федерация по волейбол (FIVB) взе изключително сурово решение и присъди 4 служебни загуби с по 0:3 на отбора на Виетнам, който се представи повече от отлично в груповата фаза на Мондиал 2025.
Според официалното комюнике на FIVB:
“След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е извадила неподходящ играч в националния си отбор до 21 години на Световното първенство за жени на FIVB до 21 години през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила. Разследването заключи, че въпросният играч е неподходящ съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023.
Според съобщения от чуждестранни уебсайтове, FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на волейболистките Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета…
Виетнамската федерация отрече тези съобщения, добавяйки, че това са просто липсващи документи, като например актове за раждане...
Така Виетнам ще продължи участието си на Мондиал 2025 без капитана си Данг Тхи Хонг и в двубои за разпределение на местата след 17-о място.