Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?

Две волейболистки имат проблем с хромозомите

Огромен скандал разтърси световното първенство по волейбол за девойки до 21 години в Сурабая (Индонезия), на което участва и националния отбор на България.

Международната федерация по волейбол (FIVB) взе изключително сурово решение и присъди 4 служебни загуби с по 0:3 на отбора на Виетнам, който се представи повече от отлично в груповата фаза на Мондиал 2025.

🌐 Clamorosa modifica nei Mondiali U21 femminili! Il Vietnam è stato sanzionato per aver schierato un’atleta non idonea: tutti i suoi match sono diventati 0-3 a tavolino. La classifica del Girone A cambia: Serbia seconda. Il Portorico, terza, è il nuovo avversario delle azzurre… pic.twitter.com/rvOHYFivuM — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) August 12, 2025

Според официалното комюнике на FIVB:

“След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е извадила неподходящ играч в националния си отбор до 21 години на Световното първенство за жени на FIVB до 21 години през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила. Разследването заключи, че въпросният играч е неподходящ съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023.

FIVB przeprowadziła dochodzenie w kontrowersyjnej sprawie dwóch reprezentantek Wietnamu‼https://t.co/7TWfWyze3f — Strefa Siatkówki (@StrefaSiatkowki) August 12, 2025

Според съобщения от чуждестранни уебсайтове, FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на волейболистките Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета…

Виетнамската федерация отрече тези съобщения, добавяйки, че това са просто липсващи документи, като например актове за раждане...

Така Виетнам ще продължи участието си на Мондиал 2025 без капитана си Данг Тхи Хонг и в двубои за разпределение на местата след 17-о място.

❗️OFICJALNIE: Reprezentacja Wietnamu ukarana czteroma walkowerami w fazie grupowej Mistrzostw Świata U-21.



Według informacji zagranicznych portali, FIVB zdecydowało się przeprowadzić testy chromosomowe u Dang Thi Hong i Nguyen Phuong.



Wietnamska federacja zaprzeczyła tym… pic.twitter.com/S24GFckgkQ — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 12, 2025