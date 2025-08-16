Популярни
Зденек Колар спечели титлата в София

  • 16 авг 2025 | 15:01
  • 352
  • 0
Зденек Колар спечели титлата на турнира по тенис за мъже от сериите "Чалънджър" в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. Намиращият се на 382-о място в ранглистата чех се наложи с 6:2, 6:2 срещу боливиеца Муркел Делиен във финалната среща, проведена на Българския национален WINBET тенис център.

Това бе шеста титла на ниво "Чаланджър" за Колар, който триумфира за последно през април 2023 на домашна почва в Острава. Той е печелил още титли във Вилнюс през 2022 и Оейраш, Яш и Шчечин през 2021, както и още една в Острава през 2016.

Колар не срещна сериозна съпротива срещу по-неопитния от него боливиец, който все пак е по-напред в ранглистата с 287-о място. Чехът спечели два от началните три сервис-гейма на боливиеца и затвори първата част при 6:2, след което стигна до пробив и в началото на втория сет. Колар го защити за 3:1 и повтори брейка в седмия гейм, в който не позволи на боливиеца да вземе точка. Последва шампионски сервис-гейм на чеха, който сложи край на мача след час и 18 минути.

Делиен има една титла на сингъл в кариерата си, спечелена на клей на "Чаланджър" турнир в Брашов през юли 2024. Година и половина по-рано той загуби първия финал в кариерата си, игран в Тигре, Аржентина, срещу настоящия номер 86 в света Хуан Серундоло.

Делиен има и един загубен финал на двойки с българина Адриан Андреев през 2022 в Прага. Той е спечелил и три титли.

Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки в София
Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки в София

По-рано през деня сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки след победа с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен.

