Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки в София

  • 16 авг 2025 | 14:21
  • 104
  • 0
Стефан Латинович и Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки в София

Сърбинът Стефан Латинович и руснакът Марат Шарипов спечелиха титлата на двойки от турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в София, който е с награден фонд 54 хиляди евро. Двамата победиха с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен в рамките на час и 23 минути.

Латинович и Шарипов спечелиха единствения пробив в първата част за 4:2, след което го затвърдиха и взеха още първия си сетпойнт. Руско-сръбската двойка продължи да играе стабилно и в началото на втората част, но се пропука при пасив от 2:3. Карол и Никлас-Салминен записаха два поредни пробива и с втория изравниха мача при 6:2.

Тайбрекът във финала бе хаотичен. Латинович и Шарипов спечелиха първите две подавания на съперниците си и поведоха с 4:0, но скоро след това също допуснаха два мини-пробива за изравняване. Срещата остана равна до 22-то разиграване, но след това шампионите спечелиха точка на собствен сервис и затвориха двубоя с мини-пробив на трети мачпойнт.

Латинович заема 224-о място в ранглистата на двойки, а неговият руски съотборник Шарипов е 439-и. Двамата елиминираха българите Александър Донски и Пьотр Нестеров на четвъртфиналите на турнира.

