  3. Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 5889
  • 13

Ръководството на Славия поиска извинение от част от привържениците на клуба, присъствали на стадиона във вчерашния мач срещу Локомотив в Пловдив. "Белите" загубиха драматично с 1:2, а след срещата твърдят, че е имало вулгарни нападки и брутален протест срещу президента и пресаташето на клуба.

"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк „Лаута“, за да заявим:

Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия.

Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да са указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост. Неговите задължения са да осигурява обществена подкрепа на действията и проявите на ПФК Славия и да създава условия представителите на медиите да вършат своята работа.

Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство. Апелираме за спазване на коректност в отношенията ни, към повече толерантност и култура, характерни за привържениците на Славия в 112-годишната й история. Самo чрез взаимно уважение и съпричастност бихме могли да излезем час по-скоро от незавидното положение, в което се намираме", пишат "белите" на официалния си сайт.

София, 16 август 2025 г.

