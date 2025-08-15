Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

  • 15 авг 2025 | 23:44
  • 525
  • 0

Наставникът на Славия Златомир Загорчич отдаде болезненото поражение с 1:2 от Локомотив в Пловдив на младостта на неговите футболисти, както и това, че някои от състезателите не са в оптимална физическа кондиция заради нарушена подготовка.

"Детска работа. Когато си с деца на терена, се получават такива неща. Съжаляваме всички. Има настроение в тренировките, напредваме и в играта. Първите 40 минути направихме достатъчно положения за 2-3 гола, но не се получи. Второто полувреме не бяхме на ниво и направихме смени. Когато ги правим, и малките момчета са пропуснали тренировки. Това ме ядосва най-много - за да израстват малките момчета, им трябват резултати.

Опитахме абсолютно всичко, за да спечелим. Раздаването беше на 100%. Виждам ги много изморени в съблекалнята, много тежко приемат загубата. Трябва да мислим позитивно. Надявам се още един, два мача и всички да сме подготвени на ниво.

Всички обичаме Славия и искаме резултати. В този момент нещата не се получават, има причини “защо”. Запознати сме и ще изчистим всичко. Не мога да гарантирам кога - след две или три седмици.

За нас няма лесен мач. Имаме много сериозни причини да не спечелим първите мачове - като физическата подготовка", заяви Загорчич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 24684
  • 116
Левски отпусна 1600 билета от по 19 евро за фенове на АЗ Алкмаар

Левски отпусна 1600 билета от по 19 евро за фенове на АЗ Алкмаар

  • 15 авг 2025 | 18:09
  • 1672
  • 4
"Соколите" се подготвяха интензивно на "Локомотив"

"Соколите" се подготвяха интензивно на "Локомотив"

  • 15 авг 2025 | 17:53
  • 1551
  • 1
Спартак и Черно море подписаха спогодба за гостуващите фенове

Спартак и Черно море подписаха спогодба за гостуващите фенове

  • 15 авг 2025 | 17:15
  • 1351
  • 1
Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

  • 15 авг 2025 | 16:12
  • 2039
  • 2
Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 38805
  • 116
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 21986
  • 240
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 18462
  • 121
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 18605
  • 14
ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 24684
  • 116
Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 14995
  • 31
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 39263
  • 96