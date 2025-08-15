Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

Наставникът на Славия Златомир Загорчич отдаде болезненото поражение с 1:2 от Локомотив в Пловдив на младостта на неговите футболисти, както и това, че някои от състезателите не са в оптимална физическа кондиция заради нарушена подготовка.

"Детска работа. Когато си с деца на терена, се получават такива неща. Съжаляваме всички. Има настроение в тренировките, напредваме и в играта. Първите 40 минути направихме достатъчно положения за 2-3 гола, но не се получи. Второто полувреме не бяхме на ниво и направихме смени. Когато ги правим, и малките момчета са пропуснали тренировки. Това ме ядосва най-много - за да израстват малките момчета, им трябват резултати.

Опитахме абсолютно всичко, за да спечелим. Раздаването беше на 100%. Виждам ги много изморени в съблекалнята, много тежко приемат загубата. Трябва да мислим позитивно. Надявам се още един, два мача и всички да сме подготвени на ниво.

Всички обичаме Славия и искаме резултати. В този момент нещата не се получават, има причини “защо”. Запознати сме и ще изчистим всичко. Не мога да гарантирам кога - след две или три седмици.

За нас няма лесен мач. Имаме много сериозни причини да не спечелим първите мачове - като физическата подготовка", заяви Загорчич.