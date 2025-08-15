Титуляр на Славия пропуска мача с Локо (Пд), трима се завръщат в групата на "белите"

Популярни
  15 авг 2025
  • 542
  • 1
Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на Локомотив (Пловдив). От нея отпадна Кристиян Стоянов. Халфът е с натегнат заден бедрен мускул на десния крак и получи почивка, за да не се контузи.

Добрата новина е завръщането на Ивайло Найденов, Илиян Стефанов и вратаря Леви Нтумба. Мачът на стадион "Локомотив" в Пловдив от 5-ия кръг на efbet Лига е тази вечер от 21:15 часа.

Групата на "белите": Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Ивайло Найденов, Жордан Варела, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Тони Тасев, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

