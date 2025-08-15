Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пловдив) срещу Славия без промени от мача с Арда

Локо (Пловдив) срещу Славия без промени от мача с Арда

  • 15 авг 2025 | 11:38
  • 214
  • 0

Представителният отбор на Локомотив Пловдив ще бъде домакин на Славия в петия кръг на Първа лига тази вечер от 21:15 часа, а снощи „черно-белите“ проведоха последното си занимание на централния терен на „Лаута“. Старши треньорът Душан Косич определи и групата от 20-футболисти за мача със Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Групата на Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 6082
  • 8
Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

  • 15 авг 2025 | 07:53
  • 863
  • 0
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 6113
  • 4
Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

  • 15 авг 2025 | 07:51
  • 627
  • 0
Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

  • 15 авг 2025 | 07:47
  • 554
  • 0
Редовски за гостуването в Радомир

Редовски за гостуването в Радомир

  • 15 авг 2025 | 07:44
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 2922
  • 10
Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 177793
  • 720
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 6082
  • 8
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 8530
  • 3
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 32980
  • 37
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 6113
  • 4