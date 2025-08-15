Локо (Пловдив) срещу Славия без промени от мача с Арда

Представителният отбор на Локомотив Пловдив ще бъде домакин на Славия в петия кръг на Първа лига тази вечер от 21:15 часа, а снощи „черно-белите“ проведоха последното си занимание на централния терен на „Лаута“. Старши треньорът Душан Косич определи и групата от 20-футболисти за мача със Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Групата на Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев.