Легендарният Майкъл Джонсън с притеснително изявление

Няма да има “Голям шлем” в леката атлетика през 2026 година, докато на атлетите, които участваха в изданието през 2025, не им бъде платено. Това обяви легендарният Майкъл Джонсън, който е инициаторът на новия формат в спорта, цитиран от агенция "Франс прес".

"Актуалната ситуация и неспособността да платим на атлетите и на партньорите е едно от най-трудните предизвикателства в живота", обясни Майкъл Джонсън. "Сезон 2026 няма да се състои, докато тези задължения не бъдат изпълнени", добави той.

Състезанието бе обявено с фанфари през 2024 от американската легенда в спринта, като целта бе да "се извади атлетиката от праха" с нов формат, при който атлетите трябваше да се състезават за нечувани премии.

Състезанията в Кингстън през април, в Маями в началото на май и във Филаделфия в края на май се състояха на малки и полупразни стадиони, като новият “Голям шлем” реши да анулира последното състезание в Лос Анджелис по "икономически" причини. След края на сезона през 2025 много атлети предупредиха, че продължават да чакат премиите си.

"Жестокият парадокс е, че обещахме, че на атлетите ще им бъде платено бързо, а имаме трудности да го направим", отбеляза Джонсън, който разкри и загубата на инвеститори заради "смяна на обстоятелствата, които са извън нашия контрол".

През този сезон в турнира се събраха няколко звезди, като многократните олимпийски шампионки Сидни Маклофлин-Леврон и Габи Томас, но бе бойкотирана от други големи имена, като Ноа Лайлс, Жулиен Алфред и Ша'Кари Ричардсън.

Снимки: Gettyimages