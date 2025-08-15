Популярни
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

  • 15 авг 2025 | 18:04
Селекционерът на националния отбор на България за девойки до 21 години Драган Нешич определи възпитаничките си като "прекрасни" след класирането за полуфиналите на Световното първенство в Сурабая (Индонезия).

"Поздравления на отбора. Много се радвам за тяхното представяне и цялото тактическо и техническо управление на мачовете. Груповата фаза беше много тежка за нас. Успяхме да изградим наш стил на игра. Мачът срещу Тайланд беше много важен. Мачът срещу САЩ ни показа, че трябва да си повярваме. Можем да управляваме мач както ние искаме. Срещу Полша имахме 3 контроли, в които не успяхме да се представим добре. Днес направихме сериозен мач. Организацията на контранападение ни даде качество да спечелим този мач. Благодаря за вашата подкрепа", сподели Нешич пред БНТ.

За България предстои полуфинал срещу Япония, който победи Турция.

"За следващият мач ще се приготвим по най-добрия начин. Тези прекрасни момичета бяха забравени от нашето общество. Те тренираха много добре цялото лято. Нямахме допълнителни мотивационни приказки, защото тези момичета заслужават това, което им се случва", допълни селекционерът на България.

Снимки: en.volleyballworld.com

