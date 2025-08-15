България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят срещу Япония на полуфиналите на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Това стана ясно след изиграването и всички срещи от 1/4-финалите на Мондиала.

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

По-рано днес младите български "лъвици" записаха страхотна победа над Полша с 3:1 гейма в 1/4-финалния си двубой. Отборът на Япония пък се наложи над Турция с 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) в последния 1/4-финал.

Полуфиналът между България и Япония ще бъде утре (16 август) от 15,00 часа българско време. Преди това от 12,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между Бразилия и Италия.

Снимки: en.volleyballworld.com