Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 478
  • 1

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години ще играят срещу Япония на полуфиналите на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Това стана ясно след изиграването и всички срещи от 1/4-финалите на Мондиала.

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

По-рано днес младите български "лъвици" записаха страхотна победа над Полша с 3:1 гейма в 1/4-финалния си двубой. Отборът на Япония пък се наложи над Турция с 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) в последния 1/4-финал.

Полуфиналът между България и Япония ще бъде утре (16 август) от 15,00 часа българско време. Преди това от 12,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между Бразилия и Италия.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27397
  • 35
Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 2760
  • 2
Националките ни вече са в Китай

Националките ни вече са в Китай

  • 14 авг 2025 | 20:16
  • 1684
  • 0
Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 20:13
  • 10872
  • 2
Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

  • 14 авг 2025 | 20:06
  • 1466
  • 1
Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 19:47
  • 9603
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 1807
  • 1
Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 23302
  • 47
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 23947
  • 63
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27397
  • 35
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 5712
  • 7
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 16920
  • 35