Пеко Баная гледал стари състезания в търсене на изход от кризата

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная разкри, че е прекарал голяма част от лятната пауза в кралския клас, гледайки записи на стари състезания, за да си припомни на какво е способен.

Италианецът е прибягнал до тази мярка в търсенето на изход от кризата, в която се намира от началото на сезона. В първите 12 кръга той спечели само една единствена победа, която дойде под дъжда в Щатите, но само след падането на неговия съотборник Марк Маркес. В генералното класиране Баная заема третото място с актив от 213 точки и пасив от цели 168 спрямо съотборника си, който е много близо до това да си гарантира световната титла за 2025 година.

„По време на лятната пауза, с изключение на първата седмица, в която си почивах много, аз анализирах много неща от миналото. Гледах записи на много състезания от последните години и след това ги сравнявах с тези от тази година. Изглеждам като различен пилот.



„Заключението ми беше, че стилът ми на пилотиране не се е адаптирал към тазгодишния мотор. Няма да е лесно, защото трябва да променя много неща, защото ДНК-то на мотора се е променило. Затова ще трябва да се адаптираме стъпка по стъпка.



„Избрах най-добрите ми състезания и ги изгледах наново. Така напомних на себе си на какво съм способен и къде искам да съм.



„В моето съзнание целта ми е да си върна скоростта, резултатите ще дойдат след това. Но първо аз трябва да се почувствам добре върху мотора, а не да се боря с него“, обясни Баная пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Австрия.

