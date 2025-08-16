Време е за дербито на Варна!

Популярни
Спартак (Варна) и Черно море се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от петия кръг на efbet Лига. Градското дерби на "Коритото" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Красен Георгиев.

Двата отбора влизат в двубоя в различно настроение. Домакините все още търсят първа победа от началото на новата кампания, след като дотук записаха три равенства и една загуба, дошла от Левски (1:2) на "Герена" преди седмица. "Моряците" пък нямат поражение в първите си четири мача, в които победиха Ботев (Пловдив) и Берое, а срещу Локомотив (София) и ЦСКА взеха по една точка.

Съперничеството между варненските тимове няма да бъде единствено на терена. Не по-малко интересно ще бъде и на трибуните, тъй като се очаква привържениците да са подготвили зрелищни хореографии.

Агитките подготвят зрелищни хореографии за морското дерби

През миналия сезон Черно море спечели гостуването си на стадион "Спартак", а срещата на “Тича” завърши 1:1.

"Соколите" нямат сериозни кадрови проблеми и Гьоко Хаджиевски ще може да разчита на най-добрите си футболисти в опит да стигне до първи успех.

Аут от сметките на Илиан Илиев остава халфът Берк Бейхан, който все още не е възстановен от контузията, получена на старта на родния шампионат.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЧЕРНО МОРЕ

НАЧАЛО: 19:00 часа
СЪДИЯ: Красен Георгиев
СТАДИОН: "Спартак", Варна

