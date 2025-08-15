Популярни
Винялес получи зелена светлина да стартира уикенда в Австрия

  • 15 авг 2025 | 11:06
  • 212
  • 0

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес получи разрешение от лекарите на MotoGP да стартира уикенда за Гран При на Австрия, с който сезонът в кралския клас се възобновява след едномесечната лятна пауза.

Испанецът пропусна последните два старта преди почивката заради контузията в рамото, която той получи по време на квалификацията за Гран При на Германия. Това бяха и първите две състезания, който Винялес пропусна заради контузия, откакто той е пилот в MotoGP.

Вчера той е бил прегледан и е получи разрешение да участва в първата свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“. След нея той ще трябва отново да се яви пред медиците и едва тогава ще бъде преценено дали той ще може да кара до края на уикенда, или не.

В случай, че Винялес получи забрана да кара, Tech3 КТМ може да повика тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро, който е на „Ред Бул Ринг“. Испанецът замени своя сънародник в Гран При на Чехия.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

