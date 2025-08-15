Винялес получи зелена светлина да стартира уикенда в Австрия

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес получи разрешение от лекарите на MotoGP да стартира уикенда за Гран При на Австрия, с който сезонът в кралския клас се възобновява след едномесечната лятна пауза.

Испанецът пропусна последните два старта преди почивката заради контузията в рамото, която той получи по време на квалификацията за Гран При на Германия. Това бяха и първите две състезания, който Винялес пропусна заради контузия, откакто той е пилот в MotoGP.

Medical Info 📋#MotoGP rider #12 Maverick Viñales will be reviewed on Friday after FP1#AustrianGP 🇦🇹 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2025

Вчера той е бил прегледан и е получи разрешение да участва в първата свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“. След нея той ще трябва отново да се яви пред медиците и едва тогава ще бъде преценено дали той ще може да кара до края на уикенда, или не.

Maverick Vinales has been declared fit for now and will be present tomorrow during FP1 to assess his physical condition. A final check-up will be carried out to determine whether or not he will be able to race for the rest of the weekend. pic.twitter.com/PrbNfu2OGp — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 14, 2025

В случай, че Винялес получи забрана да кара, Tech3 КТМ може да повика тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро, който е на „Ред Бул Ринг“. Испанецът замени своя сънародник в Гран При на Чехия.

