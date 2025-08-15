Популярни
Състезаващият се за Великобритания колоездач Мат Ричардсън постави световен рекорд в колоезденето на писта на 200 метра с летящ старт, като стана първият човек, счупил границата от 9 секунди.

Ричардсън, който спечели три медала за Австралия на Олимпийските игри в Париж, преди да премине за Великобритания, записа време от 8,941 секунди на колодрума в Коня, Турция.

26-годишният Ричардсън счупи рекорда на нидерландеца Хари Лаврейсен (9,088), поставен в Париж миналото лято.

Роденият в Англия Ричардсън спечели два сребърни медала миналото лято – в индивидуален спринт и кейрин – както и бронз в отборен спринт.

