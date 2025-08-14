Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. За първи път в историята на Олимпийските игри на LA2028 МОК ще позволи на спонсори да дадат имената си на спортни съоръжения

За първи път в историята на Олимпийските игри на LA2028 МОК ще позволи на спонсори да дадат имената си на спортни съоръжения

  • 14 авг 2025 | 19:32
  • 216
  • 0
За първи път в историята на Олимпийските игри на LA2028 МОК ще позволи на спонсори да дадат имената си на спортни съоръжения

Олимпийските и Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а година за първи път в историята на Олимпиадите ще получат правото да преименуват спортни съоръжения, съобщиха организаторите днес и представиха компаниите Comcast и Honda като първите брандове, които ще се възползват от този ход.

Пилотната програма, разработена от Организационния комитет ЛА28 и Международния олимпийски комитет (МОК), ще позволи на отговарящи на условията компании да запазят съществуващите имена на съоръженията по време на Игрите и да закупят допълнителни маркетингови активи.

В същото време инициативата дава шансове за именуване на до 19 временни съоръжения за партньори на МОК и спонсори на Игрите, докато стандартните и известни до момента правила за чисти от реклами имена на съоръжения остават в сила за за обекти, които не са партньори.

Компанията Comcast ще даде името си на Comcast Squash Center в Universal Studios в задната част на Courthouse Square, където скуошът ще направи своя олимпийски дебют. Honda Center в Анахайм ще стане първата арена, която ще запази името си по време на олимпийско състезание, домакин на волейболни мачове в турнирите при мъжете и при жените на закрито. Ако японската автомобилна корпорация не беше спонсор на МОК, то залата трябваше да носи друго име по време на самата Олимпиада.

"Всеки път, когаято ти си първи в нещо в историята на Олимпийските игри, това е голяма работа. За нас това е голяма възможност и сме благодарни на МОК за разбирането и приемането на спецификата на американския спортен бизнес", заяви председателят на LA28 Кейси Васерман пред агенция Ройтерс. "Смятаме, че това ще бъде наистина мощна платформа и възможност в търговския сектор, така че сме наистина развълнувани".

Традиционно Олимпийският комитет прилага строги правила в това отношение. Васерман каза, че сделките въвеждат "нов търговски модел“ за олимпийското движение. МОК традиционно прилага строги правила за брандиране по време на Игрите, като маскира корпоративните табели на местата за провеждане на състезания.  Сега обаче в САЩ ще бъде различно и това би трябвало да вдигне приходите на Организаторите и на самия МОК.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Турнир в памет на Величко Чолаков организирт в Смолян

Турнир в памет на Величко Чолаков организирт в Смолян

  • 13 авг 2025 | 16:24
  • 972
  • 4
Сестри Стоеви започват срещу индийки на Световното

Сестри Стоеви започват срещу индийки на Световното

  • 13 авг 2025 | 13:39
  • 674
  • 0
Националите по бадминтон приключиха лагера в Албена, продължават в София подготовката си за Световното

Националите по бадминтон приключиха лагера в Албена, продължават в София подготовката си за Световното

  • 13 авг 2025 | 08:45
  • 704
  • 0
Калояна Налбантова ще се готви в Дания преди Световното първенство по бадминтон

Калояна Налбантова ще се готви в Дания преди Световното първенство по бадминтон

  • 13 авг 2025 | 02:08
  • 986
  • 0
Иван Пешев с приветствие по случай Международния ден на младежта

Иван Пешев с приветствие по случай Международния ден на младежта

  • 12 авг 2025 | 11:20
  • 598
  • 1
Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Китай за участие на Световните игри

Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Китай за участие на Световните игри

  • 12 авг 2025 | 09:53
  • 619
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 86598
  • 156
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

  • 14 авг 2025 | 19:24
  • 12439
  • 9
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 60917
  • 76
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 28447
  • 144
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 24153
  • 24
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 8907
  • 17