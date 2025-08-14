Порзингис мисли за кариера в ММА

Популярни
  • 14 авг 2025 | 11:13
Латвийската НБА звезда Кристапс Порзингис разкри любовта си към ММА спорта. 30-годишният център-тежко крило дори сподели, че планира кариера в ММА, след като се оттегли от професионалния баскетбол, но за да разберем дали просто се е пошегувал или намеренията му са сериозни, вероятно ще трябва да почакаме още поне няколко години.

“ММА е спорт, който е много близо до сърцето ми. Номер едно по отношение на гледаемостта. Това е нещо, към което изпитвам страст и това е причината да реша да участвам в нов ММА проект. Всичко е в процес на развитие, когато се доближим до финалния продукт, ще мога да ви кажа повече”, обясни пред Sporta Centrs опитният играч.

“Това лято поиграх малко тенис и падел тенис - много хубави летни спортове, особено за на открито, на свеж въздух”, продължи латвийската звезда.

“Пробвах и малко ММА, но обещах на един от клубовете, за които се състезавах, че няма да го правя по време на баскетболната ми кариера. “Пазя се”, за да започна кариера в ММА след баскета”, завърши, смеейки се, Порзингис.

Латвиецът от новия сезон ще защитава цветовете на Атланта Хоукс, като за последно игра за Бостън Селтикс, с който стана шампион на НБА през 2024 година. В кариерата си в НБА Порзингис е носил екипите още на Ню Йорк Никс, Далас Маверикс и Вашингтон Уизардс.

