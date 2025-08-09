Популярни
  3. ЦСКА 1948 платил 270 000 евро за десен и ляв бек, разкриха в Подгорица

  • 9 авг 2025 | 16:06
  • 4965
  • 7

ЦСКА 1948 е взел черногорските бекове Драган Гривич и Огнен Гашевич срещу 270 000 евро. Това става ясно от изказване на наставника на Будучност (Подгорица) Ненад Лалатович. В сряда "червените" от Бистрица обявиха привличането на 29-годишния краен бранител Гривич, а вчера финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов загатна за идването на Гашевич по любопитен начин - с култова фраза от прочутия американски сериал "Туин Пийкс".

"Не знам къде е Огнен Гашевич. Първо ми каза, че остава в отбора, после го нямаше. Не взе участие в последните две тренировки. Поздравления за боса на ЦСКА, познавам го човека. Той взе двамата най-добри бека в черногорската лига за 270 000 евро. Браво на него", каза Ненад Лалатович.

