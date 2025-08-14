Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

Световноизвестният тенис специалист Саймън Уитли посети мачовете от турнира от сериите "Чалънджър 50" на АТП в София. Надпреварата се провежда тази седмица на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Уитли, който е работи за над 20 световни федерации, сред които Международната тенис централа (ITF), Британската тенис асоциация (LTA) и Нидерландския тенис съюз (KNLTB), е и единственият, провеждащ треньорски семинари по време на турнирите от Големия шлем в Австралия, на "Ролан Гарос", на "Уимбълдън" и в САЩ.

"Имах възможност да наблюдавам срещи от турнира от сериите "Чалънджър" в София и видях нивото на играчите. Надпреварата на националния тенис център дава прекрасна възможност за младите български играчи да играят с професионални тенисисти и то на много високо ниво. Имаше петима българи в основната схема. България има много добри тенисисти. Аз това го знаех и преди това, след успеха на Иван Иванов на юношеския "Уимбълдън" и очаквам скоро той да направи пробив и при мъжете. България е страхотно място за тенис и се надявам скоро отново да съм тук и да помогна на треньорите за бъдещи успехи", коментира Уитли за официалния сайт на БФТ.

В момента той провежда тридневен тенис лагер на тема "Как да изградим бъдещите шампиони".

Програмата на лагера включва тактически тренировки за сингъл и двойки, по две презентации на ден за треньорите на децата, индивидуална работа и персонални съвети от Саймън Уитли. В лагера участват 16 деца на възраст между 10 и 13 години.

„Работя с над 20 тенис федерации и около 100 академии по целия свят. Опитвам се да помагам на младите състезатели и техните треньори. Много се радвам, че ще прекарам три дни в България", завърши Уитли.