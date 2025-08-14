Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

  • 14 авг 2025 | 16:18
  • 262
  • 0
Саймън Уитли: Провеждането на "Чалънджър“ турнирите в България е огромен плюс за българските тенисисти

Световноизвестният тенис специалист Саймън Уитли посети мачовете от турнира от сериите "Чалънджър 50" на АТП в София. Надпреварата се провежда тази седмица на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Уитли, който е работи за над 20 световни федерации, сред които Международната тенис централа (ITF),  Британската тенис асоциация (LTA) и Нидерландския тенис съюз (KNLTB), е и единственият, провеждащ треньорски семинари по време на турнирите от Големия шлем в Австралия, на "Ролан Гарос", на "Уимбълдън" и в САЩ.

"Имах възможност да наблюдавам срещи от турнира от сериите "Чалънджър" в София и видях нивото на играчите. Надпреварата на националния тенис център дава прекрасна възможност за младите български играчи да играят с професионални тенисисти и то на много високо ниво. Имаше петима българи в основната схема. България има много добри тенисисти. Аз това го знаех и преди това, след успеха на Иван Иванов на юношеския "Уимбълдън" и очаквам скоро той да направи пробив и при мъжете. България е страхотно място за тенис и се надявам скоро отново да съм тук и да помогна на треньорите за бъдещи успехи", коментира Уитли за официалния сайт на БФТ.

В момента той провежда тридневен тенис лагер на тема "Как да изградим бъдещите шампиони".

Програмата на лагера включва тактически тренировки за сингъл и двойки, по две презентации на ден за треньорите на децата, индивидуална работа и персонални съвети от Саймън Уитли. В лагера участват 16 деца на възраст между 10 и 13 години.

„Работя с над 20 тенис федерации и около 100 академии по целия свят. Опитвам се да помагам на младите състезатели и техните треньори. Много се радвам, че ще прекарам три дни в България", завърши Уитли.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 386
  • 0
Енчева на 1/4-финал в Румъния

Енчева на 1/4-финал в Румъния

  • 14 авг 2025 | 13:23
  • 865
  • 0
Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 09:05
  • 1683
  • 2
Алкарас с експресна победа над италианец

Алкарас с експресна победа над италианец

  • 14 авг 2025 | 05:29
  • 1905
  • 0
Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 05:03
  • 1755
  • 0
Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  • 13 авг 2025 | 22:55
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 42195
  • 67
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 21610
  • 124
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 14960
  • 10
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 25799
  • 220
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 5995
  • 13
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 13912
  • 19