Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

  • 14 авг 2025 | 16:15
  • 345
  • 1
Александър Зверев няма да се присъедини към германския отбор за последния квалификационен кръг за Купа "Дейвис", съобщиха от германската федерация по тенис в изявление.

Номер три в световната ранглиста няма да бъде на разположение за мачовете срещу Япония на 12-13 септември "поради пълния му график от участие в турнири на АТП през август и септември".

Капитанът Михаел Колман обяви състава, в който влизат Даниел Алтмайер, Яник Ханфман, Ян-Ленард Щруф, както и играчите на двойки Кевин Кравиц и Тим Пуц.

"И петимата се радват да играят за Германия и знаят как да се справят с напрежението на това състезание", каза Колман, цитиран от ДПА.

Победителят от двубоя ще се класира за финалите за Купа "Дейвис", които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.

