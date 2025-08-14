Александър Зверев остана извън тима на Германия за Купа "Дейвис"

Александър Зверев няма да се присъедини към германския отбор за последния квалификационен кръг за Купа "Дейвис", съобщиха от германската федерация по тенис в изявление.
Номер три в световната ранглиста няма да бъде на разположение за мачовете срещу Япония на 12-13 септември "поради пълния му график от участие в турнири на АТП през август и септември".
Капитанът Михаел Колман обяви състава, в който влизат Даниел Алтмайер, Яник Ханфман, Ян-Ленард Щруф, както и играчите на двойки Кевин Кравиц и Тим Пуц.
"И петимата се радват да играят за Германия и знаят как да се справят с напрежението на това състезание", каза Колман, цитиран от ДПА.
Победителят от двубоя ще се класира за финалите за Купа "Дейвис", които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.