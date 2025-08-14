Християн Касабов мисли за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Резултатите показват, че в момента съм се отдал почти изцяло на леката атлетика и няма да я изоставя, представям си се на Олимпиадата след три години в Лос Анджелис (САЩ). Това каза на пресконференция днес в Националния пресклуб на БТА във Варна вицешампионът на 110 метра с препятствия от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години Християн Касабов.

Той обясни, че преди заминаването за състезанието резултатът му в ранглистата е бил 17-ти.„Знаех, че мога да бягам сравнително по-бързо от времената, с които отидох. Знаех, че за финал ще ми стигне силата. Помогна ми, че на финала застанах до доста по-конкурентни съперници“, каза още състезателят, който взе отличието с нов национален рекорд във възрастовата група от 13.31 секунди.Той коментира, че до края на годината няма други състезания. По думите му следва почивка и започва подготовката за следващия сезон.

"Не мога да кажа колко мога да подобря резултатите си, моята работа е да тренирам и да се представям добре на състезания", каза още Касабов.

Спринтьорът посочи още, че в момента в България липсва конкуренция, но е благодарен, че в отбора му е Станислав Станков, който има силни резултати в дисциплината."Той е конкурентен, помогна ми преди състезанието да тренирам. Различно е когато бягаш сам и когато има кой да те "дърпа", каза Касабов.

Личният му треньор Симеон Попхлебаров коментира, че като цяло не мисли, че Касабов има проблеми със старта и началните метри. Според него състезателят е перфектно подготвен технически. Той допълни, че първенството във Финландия е било отлично организирано, но скандинавската страна е неприветливо място за състезания. По думите му цяла седмица е духал насрещен вятър и повечето състезатели не са успели да се доближат до личните си резултати. Той допълни, че оттук-нататък, за да се свали всяка стотна, трябва много работа. По думите му пред Касабов през следващата година предстои Световно първенство до 20 години.

Треньорът каза още, че започва ремонт на залата, в която се подготвят състезателите от спортен клуб „Супер спорт“ и ако не се спазят сроковете не знае как ще продължат с подготовката. Той е категоричен, че е необходимо да има зала, в която да се подготвят през зимата.

Собственикът на спортен клуб „Супер спорт“ и треньор по лека атлетика Руслан Грозданов допълни, че Касабов е показал много добра техника, както и най-висока максимална скорост. Според него на лекоатлета му трябва още малко сила и бързина и го очакват още по-добри резултати.

Снимки: Sportal.bg