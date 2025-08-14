Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА представя Бойко Величков
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

  • 14 авг 2025 | 13:15
  • 288
  • 0

Гран При Комисията към ФИМ одобри лека промяна в спринтовия формат в MotoGP, която влиза в сила още от Гран При на Австрия този уикенд.

Въпросната промяна засяга стартовата процедура преди съботните състезания. Досега тя беше с продължителност от 15 минути, но вече ще бъде с пет минути по-дълга. Идеята е така да се даде повече време на отборите да правят финални корекции по моторите преди старта на спринта.

Заради тези допълнителни пет минути преди старта на спринта, стандартната програма за съботния ден също се изменя. За да бъдат наместени тези пети минути квалификациите в Moto3 и Moto2, които предшестват спринта в MotoGP, ще започват с по пет минути по-рано. Всички останали сесии запазват своите обичайни часове.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: MotoGP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

  • 14 авг 2025 | 12:56
  • 329
  • 0
Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

  • 14 авг 2025 | 12:36
  • 347
  • 0
Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

  • 14 авг 2025 | 12:05
  • 755
  • 0
Ралф Шумахер с остра атака срещу Люис Хамилтън

Ралф Шумахер с остра атака срещу Люис Хамилтън

  • 14 авг 2025 | 11:29
  • 4730
  • 6
Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

  • 14 авг 2025 | 11:15
  • 592
  • 0
Баку се готви за Формула 1

Баку се готви за Формула 1

  • 14 авг 2025 | 09:57
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 6401
  • 4
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 5372
  • 30
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 18318
  • 174
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 3034
  • 7
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 11330
  • 17
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 7332
  • 0