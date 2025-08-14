MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

Гран При Комисията към ФИМ одобри лека промяна в спринтовия формат в MotoGP, която влиза в сила още от Гран При на Австрия този уикенд.

Въпросната промяна засяга стартовата процедура преди съботните състезания. Досега тя беше с продължителност от 15 минути, но вече ще бъде с пет минути по-дълга. Идеята е така да се даде повече време на отборите да правят финални корекции по моторите преди старта на спринта.

Заради тези допълнителни пет минути преди старта на спринта, стандартната програма за съботния ден също се изменя. За да бъдат наместени тези пети минути квалификациите в Moto3 и Moto2, които предшестват спринта в MotoGP, ще започват с по пет минути по-рано. Всички останали сесии запазват своите обичайни часове.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: MotoGP