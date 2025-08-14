Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Уайткапс във Ванкувър

Бившият нападател на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Ванкувър Уайткапс, когато кацна в Канада, за да започне следващата глава от кариерата си. 35-годишният германец беше посрещнат на международното летище във Ванкувър от представители на индианския оркестър „Мъскуем“, които го приветстваха с традиционен барабанен марш и реч от водача Уейн Спароу.

Носителят на Световната титла с Германия през 2014 година не получи удължаване на договора си с Байерн тази година и напусна клуба, за който спечели безброй титли, включително требли през 2013 и 2020 г. Сега той има договор с Ванкувър Уайткапс, който е до края на 2026 г.

Мюлер раздаде първите си автографи на привърженици в залата за пристигащи, преди да се отправи към спортен бар, където феновете гледаха първия полуфинален мач от Канадското първенство срещу Фордж ФК. Победителят в турнира ще бъде коронясан за шампион на Канада.

"Щастлив съм да съм тук, да бъда играч на Уайткапс“, каза Мюлер пред публиката. "Искаме да създадем бъдещето, но мачът все още тече, така че трябва да подкрепим момчетата.“

Срещата завърши 2:2, въпреки че Мюлер си тръгна с тъмен ван преди последния съдийски сигнал.

Ветеранът-нападател ще се изправи пред медиите за първи път като играч на "Уайткапс“ в четвъртък и се очаква да тренира с новите си съотборници на следващия ден.

Представители на клуба очакват той да дебютира в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) у дома срещу Хюстън Динамо ФК в неделя. Сезонът на МЛС, който вече е в разгара си от февруари, се провежда отделно от Канадското първенство, което е ежегоден турнир. МЛС е най-високата професионална футболна лига в САЩ и Канада, въпреки че в нея участват само три канадски отбора.