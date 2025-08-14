Янис и Гърция очакват заветното "Да" на Милуоки Бъкс

Популярни
  14 авг 2025
Звездата на гръцкия национален отбор по баскетбол Янис Адетокунбо вече пропусна контролната среща със Сърбия на Никола Йокич в Кипър и не се очаква да играе днес в Солун срещу Черна гора, а отсъствието му подхрани спекулации за неплатена застраховка и участието му в тима на Европейското първенство, което стартира по-късно този месец.

На този етап гръцкият държавен състав и самият Адетокунбо чакат писмено разрешение от клубния му отбор Милуоки Бъкс от НБА, което ще позволи на баскетболиста да се включи на пълни обороти в подготовката преди Еврошампионата, съобщава Eurohoops.

Според споразумението между Международната федерация (ФИБА) и НБА, всеки състезател от НБА има право да се присъедини към тренировъчния лагер на националния си отбор 28 дни преди началото на голям турнир на ФИБА. Гърция започва участието си на Евробаскет 2025 на 28 август, така че Янис би трябвало да е на разположение от 1 август.

Поради договора му с Милуоки обаче Бъкс трябва да дадат разрешение на Адетокунбо, тъй като застраховката на ФИБА, за която вече се грижи гръцката федерация, не покрива пълното му годишно обезщетение в случай на контузия. Застрахователният договор има таван, а гръцкият национал, сърбинът Никола Йокич и словенецът Лука Дончич са едни от малкото неамерикански състезатели, за които се плаща доста над този лимит.

Все пак в Гърция очакват казусът да бъде разрешен скоро и Янис Адетокунбо да вземе участие в последните подготвителни мачове на гръцкия национален отбор по време на турнира "Акрополис", както и в двубоя срещу Франция на 24 август, който ще бъде последен за “елините” преди началото на Евробаскет 2025.

Снимки: Gettyimages

