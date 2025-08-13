Гърция без Янис и срещу Черна гора

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо ще пропусне и предстоящата контрола с Черна гора, която ще се играе в Солун в четвъртък.

От Гръцката баскетболна федерация обявиха по-рано днес, че Адетокунбо е включен в списъка от 14 състезатели за двубоя, но няма да играе.

Баскетболистът на Милуоки Бъкс все още не се е включил в контролите на националния си тим.

“Елините” ще проведат и приятелски срещи с Латвия и Италия по време на турнира "Акрополис" в Атина.

На 24 август е последната проверка на Гърция преди старта на ЕвроБаскет 2025 - срещу Франция.

Снимки: Imago