Неплатена застраховка засега спира Янис Адетокунбо за контролите на Гърция преди Евро 2025

  • 11 авг 2025 | 14:44
  • 289
  • 0
Причината Янис Адетокунбо все още да не е играл в контролите за националния отбор на Гърция преди Евробаскет 2025 е неплатена застраховка.

"Появата на Янис на терена за Гърция е на едно плащане разстояние - плащане, което ще покрие застраховката му в случай на контузия или лош момент", пише SDNA и добавя: "Кога ще се случи това? Националният треньор дори не беше сигурен дали Янис ще играе на 14 август в Солун в следващия приятелски мач срещу Черна гора".

"Вероятно, защото Бъкс чакат да видят дали широко обсъжданата размяна ще се осъществи или дали Янис ще остане в Милуоки. В противен случай споразумението ще трябва да бъде сключено със следващия му отбор", отбелязва още SDNA.

Очаква се ситуацията да се изясни в рамките на следващите 10 дни.

Тимът на Гърция вече изигра три контролни срещи, допускайки две загуби в тях.

