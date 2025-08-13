УЕФА наказа Партизан

Популярни
  13 авг 2025
УЕФА глоби Партизан (Белград) с над 90 000 евро и нареди част от стадиона на сръбския клуб да бъде затворена по време на един европейски мач заради расистки и политически скандирания на феновете. Привържениците показаха транспарант „Косово е Сърбия“ и скандираха дискриминационни и обидни лозунги по време на домакинския мач срещу Хибърниън от Шотландия – 0:2 в третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Заповедта за затваряне на сектор с 10 000 места на стадиона на Партизан ще бъде в сила и за следващия домакински мач на отбора в европейско състезание.  УЕФА заяви, че дисциплинарният ѝ състав е глобил Партизан с общо 90 250 евро за инциденти по време на домакински мачове през последните седмици срещу Хибърниън и Александрия (Украйна). Обвиненията включват „расистко и/или дискриминационно поведение“, показване на незаконен банер и хвърляне на предмети, съобщи УЕФА.

Сърбия никога не е признавала декларацията за независимост от 2008 г. на Косово, съседната бивша територия, която е член на УЕФА и световната футболна организация ФИФА от 2016 година.

