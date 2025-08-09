Без победил в Ботевград

1:1 приключиха в Ботевград, местния Балкан и Германея (Сапарева баня). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Домакините бяха по-активния и настойчив отбор. Накрая обаче се добраха до хикса с гол от дузпа. Георги Тафраджиев пропусна да им даде преднина още след началните 180 секунди. Съотборникът му Калоян Бонев насочи с глава топката над вратата в средата на второто полувреме. В 75-ата минута, футболист на гостите центрира от фаул, Светослав Соколов свали с глава топката пред голлинията, където Даниел Стоянов я насочи с глава в мрежата на ботевградчани. Капитанът Павел Петков беше точен от дузпа в 80-ата минута, за окончателното 1:1.