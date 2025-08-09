Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Без победил в Ботевград

Без победил в Ботевград

  • 9 авг 2025 | 22:56
  • 437
  • 0
Без победил в Ботевград

1:1 приключиха в Ботевград, местния Балкан и Германея (Сапарева баня). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Домакините бяха по-активния и настойчив отбор. Накрая обаче се добраха до хикса с гол от дузпа. Георги Тафраджиев пропусна да им даде преднина още след началните 180 секунди. Съотборникът му Калоян Бонев насочи с глава топката над вратата в средата на второто полувреме. В 75-ата минута, футболист на гостите центрира от фаул, Светослав Соколов свали с глава топката пред голлинията, където Даниел Стоянов я насочи с глава в мрежата на ботевградчани. Капитанът Павел Петков беше точен от дузпа в 80-ата минута, за окончателното 1:1.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 99674
  • 765
Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 1699
  • 1
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 37982
  • 8
Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 2579
  • 6
Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

  • 9 авг 2025 | 17:48
  • 1050
  • 2
Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

  • 9 авг 2025 | 16:39
  • 1998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 24867
  • 99
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 99674
  • 765
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 18078
  • 74
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 4901
  • 3
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 37982
  • 8
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 20228
  • 30