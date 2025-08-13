Париж ФК иска да върне Кевин Трап във Франция

Новакът в френската Лига 1 Париж ФК иска да привлече опитния германски вратар Кевин Трап, който в момента играе в Айнтрахт и с тима от Франкфурт участва в двата мача срещу Левски в Лигата на конференциите преди две години. Новината за привличането на Трап във френския тим е на вестник "Льо Паризиен".

Трап е бивш вратар на Пари Сен Жермен, като самият вратар е проявил желание да се върне в Париж. Новакът в Лига 1 има сериозни амбиции и търси опитен вратар, който да се конкурира с младежкия национал на Франция Обед Нкамбадио.

35-годишният Кевин Трап е от акамедията на Кайзерслаутерн, като е играл през кариерата си освен за "лаутерите", още за ПСЖ и в два периода за Аантрахт Франкфурт, за който има повече от 250 мача. Той има девет мача за националния тим на Германия.

