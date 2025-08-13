С корона и каска: кралиците на пистите

Казват, че светът на високите скорости е територия, запазена за мъжете. Но има смели и непоколебими дами, които не само разбиват този стереотип, но и предизвикват искрено възхищение, когато се появят на пистата.

Дамите не са просто участнички в скоростните надпревари - те могат да бъдат и победители. Успехите на нежния пол на пистата се разпростират в многообразни направления в автомобилните серии. Преди да се запознаем с актуалните звезди, нека да видим оставили ли са отпечатък… високи токчета в най-популярния шампионат на високите скорости.

Дамите във Формула 1

Светът на болидите не е заключен за дамите, но все пак тяхното участие в състезанията от Формула 1 е по-скоро изключение. В последните няколко десетилетия нито една жена не е успяла да пробие до честта да кара в Гран При, но някои от автомобилните звезди, които ще споменем след малко, опитаха да сбъднат тази мечта.

А представителка на нежния пол има още в първите години на F1. Това е Мария Тереза де Филипис (на снимката) - италианката с благороднически произход взе участие в пет официални състезания, но не успя да запише точки в тях. Женският рекорд за най-много Гран при държи друга “бамбина” от Апенините - Лела Ломбадри, която кара в 17 старта и става първата дама, която печели точки. Освен тях още три момичета са карали редом с мъжете в състезания от календара на Формула 1, но такива, които не участват в шампионата (има и такава практика до началото на 90-те години). През новия милениум болидите са запазени само за силния пол, но някои дами успяха да се докоснат до магията на F1, макар и не в официални стартове.

Татяна Калдерон и Джейми Чадуик - тест пилоти във F1 и шампионки на друго ниво

Сред актуалните примери за жени, които бяха близо до това да се включат в световния шампионат, можем да дадем няколко примера. Сузи Волф беше тестови пилот на Уилямс през 2012 г., а сега е директор на академията на Ф1. Нейни колежки също бяха в тази роля, като успяха да запишат големи успехи в други автомобилни серии.

Татяна Калдерон (горе) например постига редица победи на различни нива, и то още в ранна възраст. Колумбийката става национална шампионка по картинг, следват призови класирания в серии като европейския Junior Open-Wheel Racing и Star Mazda Championship. Тя е първата жена, стъпила на подиума във Формула 3. Калдерон се докосва до Формула в период от три години (2018-2021 г.), в които е тест пилот на Заубер, но така и не записва участие в Гран При. Кариерата на южноамериканката е изключително интересна, минава и през 24-те часа на Льо Ман, а сега кара в IMSA SportsCar Championship.

Джейми Чадуик (на снимката) пък вероятно е най-яркият пример за женски успех в моторните спортове в последните години. Чаровната британка се присъединява към академията на Уилямс през 2019 г., като има ролята на пилот по развитието в продължение на няколко години. Тя остава свързана с Формула 1, а победите и титлите ѝ са в други шампионати. Чадуик е двукратна безапелационна шампионка във W Series през 2021 и 2022 - това са световните серии само за жени, които, за съжаление, вече не са активни. Сред скорошните триумфи на Джейми трябва да споменем победата ѝ в Барселона в състезание от Европейските серии на Льо Ман.

Индикар и NASCAR имат своята кралица

И нейното име е Даника Патрик (горе, и на водещата снимка). Американката е истинска звезда на пистата, като попада в блясъка на прожекторите също като модел и телевизионна водеща. Звездният ѝ миг в автомобилизма е в шампионата IndyCar - тя става първата и единствена победителка в официално състезание от американските серии за болиди. Даника влиза в историята с първото си място в Япония през 2008 г.

По-късно тя блести и в NASCAR, където се състезава в продължение на 6 години и записва поставя още няколко крайъгълни камъка в летописа на женските успехи на пистата. Тя е първата дама с полпозишън в сериите, като има и най-много крайни позиции в Топ 10 от всички жени, които някога са участвали.

С чара си озари атмосферата, изпълнена със силната миризма на високооктаново гориво, и швейцарката Симона де Силвестро. Тя има редица участия в Индикар, като блести и в други автомобилни серии. Да не забравяме и впечатляващите успехи на жените в рали шампионата - Юта Клайншмит е истинска легенда, а наскоро блесна звездата на Кристина Гутиерес.

Изобщо, красивите дами, които дръзват да нахлуят в мъжкия свят и да се състезават със силния пол в най-рисковите и високоскоростни дисциплини. не са никак малко. Те показаха смелост, красота и умение да бъдат сред най-добрите, а тепърва очакваме появата и на нови звезди на хоризонта.

