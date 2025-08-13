Популярни
  3. Сестри Стоеви започват срещу индийки на Световното

Сестри Стоеви започват срещу индийки на Световното

Петкратните европейски шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу съпернички от Индия в първия кръг на двойки жени на Световното първенство по бадминтон, което ще се проведе във френската столица Париж от 25 до 30 август.

Сестрите ще започнат с двубой срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). При успех българките ще срещнат номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна).

На жени единично Стефани Стоева ще играе срещу Ишика Джайсвал (САЩ), а Калояна Налбантова срещу 15-а поставена Пусарла Синдху (Индия).

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат на старта срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Световното първенство по бадминтон ще се проведе в същата зала "Адисас Арена", която беше домакин на турнир по време на Олимпийските игри в Париж 2024.

