Кристиян Занов номиниран за MVP на Европейското в Скопие

  • 13 авг 2025 | 13:25
Кристиян Занов номиниран за MVP на Европейското в Скопие

Кристиян Занов е сред избраните, които ще се борят за званието MVP на Европейското първенство за кадети, Дивизия Б, в Северна Македония. Анкетата се провежда на официалния сайт на турнира, а вие можете да подкрепите нашето момче ТУК!

204-сантиметровият баскетболист на БУБА Баскетбол е най-полезният играч на България в надпреварата до момента - с КПД 17.8 на среща. Той и третият ни най-добър реализатор - със средно по 12.5 точки на мач и най-добър борец за тима ни - с по 7.5 овладени под двата ринга топки на двубой.

Кристиян Занов и неговите съотборници достигнаха до баланс от 2-2 в своята Група D на европейското. Това означава, че кадетите ще играят в битката за разпределение на местата от 9-о до 16-о на турнира в Скопие.

Следващият им съперник ще бъде Исландия, а срещата ще се проведе утре (14 август) от 22.00 ч. българско време.

Снимка: ФИБА

