Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

Американската тенисистка Винъс Уилямс има нова Барби с лика си, част от колекцията "Вдъхновяващи жени" на производителя на кукли, съобщава АП.

Куклата на Уилямс, която ще бъде пусната в продажба в петък, ще бъде в чест на кариерата на тенисистка. Тя ще бъде облечена в екипа, който американката носеше, когато спечели "Уимбълдън" през 2007 година.

Победата на Уилямс за петата от седемте й титли от Големия шлем беше първият път, когато жена получи равен награден фонд като мъжете на турнир от най-високо ниво.

Куклата, предложена за продажба на дребно за 38 долара, ще изобразява Уилямс изцяло в бяло с огърлица от зелен скъпоценен камък, гривна, ракета и тенис топка.

Уилямс също така имаше кукла Барби с лика си през май 2024-а, когато компанията представи девет жени в спорта, като част от честването на 65-годишнината на Барби.