Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

  • 13 авг 2025 | 11:10
  • 324
  • 1
Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

Американската тенисистка Винъс Уилямс има нова Барби с лика си, част от колекцията "Вдъхновяващи жени" на производителя на кукли, съобщава АП.

Куклата на Уилямс, която ще бъде пусната в продажба в петък, ще бъде в чест на кариерата на тенисистка. Тя ще бъде облечена в екипа, който американката носеше, когато спечели "Уимбълдън" през 2007 година.

Победата на Уилямс за петата от седемте й титли от Големия шлем беше първият път, когато жена получи равен награден фонд като мъжете на турнир от най-високо ниво.

Куклата, предложена за продажба на дребно за 38 долара, ще изобразява Уилямс изцяло в бяло с огърлица от зелен скъпоценен камък, гривна, ракета и тенис топка.

Уилямс също така имаше кукла Барби с лика си през май 2024-а, когато компанията представи девет жени в спорта, като част от честването на 65-годишнината на Барби.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ива Иванова започна с победа на двойки на турнир в Тунис

Ива Иванова започна с победа на двойки на турнир в Тунис

  • 13 авг 2025 | 02:32
  • 551
  • 0
Алкарас с победа №50 през годината

Алкарас с победа №50 през годината

  • 13 авг 2025 | 01:27
  • 1281
  • 0
Чилиец зае мястото на Григор Димитров на US Open

Чилиец зае мястото на Григор Димитров на US Open

  • 12 авг 2025 | 23:32
  • 1895
  • 0
Донски и Нестеров са 1/4-финалисти на двойки в София

Донски и Нестеров са 1/4-финалисти на двойки в София

  • 12 авг 2025 | 17:15
  • 1383
  • 0
Моника Селеш има рядко срещано заболяване

Моника Селеш има рядко срещано заболяване

  • 12 авг 2025 | 16:00
  • 6887
  • 2
Лидия Енчева се класира за 1/4-финалите на двойки в Румъния

Лидия Енчева се класира за 1/4-финалите на двойки в Румъния

  • 12 авг 2025 | 15:34
  • 1396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 8145
  • 59
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 5761
  • 9
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98925
  • 812
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10785
  • 4
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11557
  • 16
Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

  • 13 авг 2025 | 11:15
  • 2994
  • 1