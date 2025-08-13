Саутхамптън отхвърли първата оферта на Уест Хам за португалски халф

Отборът на Уест Хам е направил оферта до 30 милиона британски лири за Матеуш Фернандеш, която е била отхвърлена от Саутхамптън, съобщава местната преса. 21-годишният футболист се отличи в състава на "светците" през миналия сезон, но отборът изпадна от Премиър лийг. Фернандеш се присъедини към Саутхамптън от Спортинг (Лисабон) миналия август и спечели наградата за играч на сезона на феновете.

Уест Хам набеляза млад португалски халф

Португалският национал до 21 години влезе от пейката в първия мач от Чемпиъншип срещу Рексъм в събота, а Уест Хам, един от много отбори, които проявяват интерес към играча, направи оферта, достигаща до 30 милиона британски лири. Саутхамптън счита офертата на "чуковете" за недостатъчна, тъй като оценява Фернандеш на над 50 милиона британски лири. През сезон 2024/2025 Фернандеш отбеляза 3 гола и направи 6 асистенции в 42 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Снимки: Gettyimages