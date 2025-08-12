Уест Хам набеляза млад португалски халф

Уест Хам възнамерява да привлече халфа на Саутхамптън Матеуш Фернандеш, съобщава Sky Sports. Според източника „чуковете“ все още не са отправили официална оферта за 21-годишния португалец. В същото време лондонският клуб активно обмисля варианти за укрепване на халфовата си линия, а името на Фернандеш се появява като сериозен кандидат. Саутхамптън е готов за подобна сделка, ако за играча бъдат предложени поне 35 милиона евро.

През сезон 2024/25 Фернандеш отбеляза 3 гола и направи 6 асистенции в 42 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 15 милиона евро.

Снимки: Imago