Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кайрат
  3. Казахстанци на крачка от Шампионската лига

Казахстанци на крачка от Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:19
  • 536
  • 0
Казахстанци на крачка от Шампионската лига

Кайрат Алмати достигна плейофите на Шампионската лига. Тимът от Казахстан отстрани след дузпи Слован (Братислава). Реваншът в Словакия завърши 1:0 след попадение на Роберт Мак в 30-ата минута. Това изравни общия резултат на 1:1.

След доста нерви през втората част гол не падна и се стигна до продължения, в които също нямаше попадения. При дузпите играчите на Кайрат се оказаха по-уверени, въпреки че пропуснаха при първото изпълнение.

Казахстанският тим ще се изправи срещу Селтик в битка за шампионатната фаза на Шампионската лига, което на пръв поглед изглежда отличен жребий за "детелините".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

  • 12 авг 2025 | 19:57
  • 3256
  • 1
Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

  • 12 авг 2025 | 19:26
  • 1160
  • 0
Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

  • 12 авг 2025 | 19:20
  • 9120
  • 6
Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:20
  • 17889
  • 5
Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

  • 12 авг 2025 | 18:43
  • 13066
  • 28
Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

  • 12 авг 2025 | 18:23
  • 1844
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 56664
  • 675
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 35300
  • 113
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 2635
  • 12
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 9955
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 20880
  • 28
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 36004
  • 134