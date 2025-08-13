Казахстанци на крачка от Шампионската лига

Кайрат Алмати достигна плейофите на Шампионската лига. Тимът от Казахстан отстрани след дузпи Слован (Братислава). Реваншът в Словакия завърши 1:0 след попадение на Роберт Мак в 30-ата минута. Това изравни общия резултат на 1:1.

След доста нерви през втората част гол не падна и се стигна до продължения, в които също нямаше попадения. При дузпите играчите на Кайрат се оказаха по-уверени, въпреки че пропуснаха при първото изпълнение.

Казахстанският тим ще се изправи срещу Селтик в битка за шампионатната фаза на Шампионската лига, което на пръв поглед изглежда отличен жребий за "детелините".

