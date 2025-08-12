ФК Копенхаген не остави съмнения в превъзходството си

ФК Копенхаген бе убедителен в реванша срещу Малмьо и спечели скандинавското дерби с 5:0, което е и общият резултат от двата мача. Успехът класира датчаните за плейофите на Шампионската лига, а за място в същинската част на турнира те ще спорят с Базел.
Тимът на Якоб Нееструп откри резултата след половин час игра, когато Родриго Хуескас се разписа. Роберт удвои малко преди почивката, а Мохамед Елиунуси направи 3:0 в началото на втората част. Два гола в рамките на две минути, дело на Матсон и Роберт, увеличиха аванса на пет гола.
Снимки: Imago