Популярни
»

Гледай на живо

Лудогорец отпадна от квалификациите на Шампионска лига, българският шампион със загуба от Ференцварош, спорно отменен гол и претенции за дузпа – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. ФК Копенхаген
  3. ФК Копенхаген не остави съмнения в превъзходството си

ФК Копенхаген не остави съмнения в превъзходството си

  • 12 авг 2025 | 23:12
  • 628
  • 0
ФК Копенхаген не остави съмнения в превъзходството си

ФК Копенхаген бе убедителен в реванша срещу Малмьо и спечели скандинавското дерби с 5:0, което е и общият резултат от двата мача. Успехът класира датчаните за плейофите на Шампионската лига, а за място в същинската част на турнира те ще спорят с Базел.

Тимът на Якоб Нееструп откри резултата след половин час игра, когато Родриго Хуескас се разписа. Роберт удвои малко преди почивката, а Мохамед Елиунуси направи 3:0 в началото на втората част. Два гола в рамките на две минути, дело на Матсон и Роберт, увеличиха аванса на пет гола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

  • 12 авг 2025 | 19:57
  • 2889
  • 1
Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

  • 12 авг 2025 | 19:26
  • 1092
  • 0
Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

  • 12 авг 2025 | 19:20
  • 7988
  • 6
Играят се решителни мачове в Шампионската лига: Бенфика със солиден аванс

Играят се решителни мачове в Шампионската лига: Бенфика със солиден аванс

  • 12 авг 2025 | 22:29
  • 16343
  • 4
Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

  • 12 авг 2025 | 18:43
  • 12681
  • 27
Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

  • 12 авг 2025 | 18:23
  • 1732
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 48277
  • 585
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 32003
  • 99
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 583
  • 0
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 8578
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 19104
  • 27
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 34403
  • 123