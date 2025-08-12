ФК Копенхаген не остави съмнения в превъзходството си

ФК Копенхаген бе убедителен в реванша срещу Малмьо и спечели скандинавското дерби с 5:0, което е и общият резултат от двата мача. Успехът класира датчаните за плейофите на Шампионската лига, а за място в същинската част на турнира те ще спорят с Базел.

Тимът на Якоб Нееструп откри резултата след половин час игра, когато Родриго Хуескас се разписа. Роберт удвои малко преди почивката, а Мохамед Елиунуси направи 3:0 в началото на втората част. Два гола в рамките на две минути, дело на Матсон и Роберт, увеличиха аванса на пет гола.

FC København-Malmø 5-0(2-0)



1-0 Huescas 31’

2-0 Robert 43’

3-0 Moi 51’

4-0 Mattsson 67’

5-0 Robert 70’



Tilskuere: 34.233



Samlet 5-0 og hermed er København videre til play off runden i CL, hvor modstanderen er Basel



Снимки: Imago