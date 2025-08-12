Нападател се завърна в Янтра

Реализиралият 12 гола с екипа на Янтра (Габрово) Иван Василев отново се завръща на стадион "Христо Ботев". Нападателят парафира днес договор с клуба и ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите битки във Втора лига.

Василев се завръща при "ковачите" след пауза от година и половина. В този период таранът премина през отборите на Етър, Ботев (Враца) и Крумовград в efbet Лига.

Янтра измъкна точка от Хебър с късни голове

За Янтра Иван Василев изигра 50 мача през първия си престой в клуба, в които се разписа 12 пъти и даде 4 асистенции. Той се присъедини към отбора в началото на сезон 2022/2023 и беше в състава година и половина, преди да бъде привлечен в елита.

Василев е юноша на Ботев (Пловдив). Преминал е през всички формации на "жълто-черната" школа, под ръководството на треньора Стефан Стоянов. Играл е и за юношеския националния отбор на България. Дебютът му в Първа лига е на 17 години при победата над Септември (София) с 2:0 през сезон 2017/2018. Шест месеца е играл като преотстъпен и в състава на втородивизионния датски Фремад Амагер (Копенхаген). 24-годишният футболист вече има участие в над 130 мача в професионалния футбол, 44 от тях в елита. Най-много обаче са тези с екипа на "ковачите".

"Чувствам се много добре. Идвам в позната обстановка при познати хора и съм щастлив от това, че се завръщам у дома. Пожелавам си да съм здрав, да реализирам много голове, да помогна с моите качества и отново да се утвърдя в състава на Янтрa.

Не съм спирал да следя Янтра и това, което виждам е, че клубът е на много по-високо ниво от това, което беше преди. Смятам, че Янтра върви в правилната посока и силно се надявам да изпълним амбициозните цели, които са поставени. В състава има играчи с доста опит в Първа лига. Доста добра е сплавта между млади играчи с голям потенциал и опитните, които им помагат. Смятам, че Янтра е един от добрите отбори в групата и лично за мен с тази организация и тези условия, които клубът предлага, задължително трябва да се бори за челно класиране, въпреки че силите тази година във Втора лига са изравнени, има доста отбори, които са трудни за побеждаване и всеки мач е непредвидим.

Благодаря на феновете за доброто отношение към мен при първия ми период в клуба и искрено се надявам да продължат да помагат на отбора, както са го правили и досега. Нека вярват в тима и в играчите и да бъдат на трибуните на всеки мач, защото тяхната подкрепа е много важна за нас", заяви Иван Василев.