  3. Ботев (Пд) се прицели в крило на Цюрих

  • 12 авг 2025 | 16:42
  • 2152
  • 2

Ботев (Пловдив) проявява интерес към офанзивния футболист на Цюрих Армстронг Око-Флекс, научи Sportal.bg. Основната му позиция е ляво крило, но може да действа още отдясно на атаката, както и на върха на нападението.

От началото на новия сезон Око-Флекс няма записани минути, а за настоящия си клуб има общо 37 мача, в които е реализирал 3 гола и е направил една асистенция. Преди да премине в Швейцария, 23-годишният футболист е бил част от Уест Хам, Суонзи и Селтик.

Ирландецът има 7 двубоя и три попадения за младежкия национален отбор на родината си. Договорът му с Цюрих е до лятото на 2027 г., така че "канарчетата" ще трябва да платят трансферна сума за правата му.

Снимки: Imago

