Киров: Започнахме притеснено, знам състезателите какви възможности имат

Наставникът на Ботев (Пловдив) Николай Киров е сигурен, че играчите му имат много по-големи възможности от това, което показват до момента. Днес "канарчетата" загубиха с 0:1 от Локомотив (София), а след срещата Киров заяви:

"Знаем, че привържениците са зад нас. Проблемите са в нашия двор. Днес имаше разлика от предния двубой. Създадохме доста ситуации през втората част, но не съумяхме да отбележим. Имахме доста притеснения в началото - нормално след предната загуба. В момента, в който се отърсихме и пренесохме играта в противниковата половина, допуснахме гол в нашата врата, което не е никак приятно. През втората част направихме промени.

Няма как всяка топка да връщаме назад и да градим атака. В момента, в който се отърсихме, се оголихме отзад и получихме гол. Знам състезателите какви възможности имат и могат да правят по-добри отиграваня. Притеснението беше по-голямо при тях и това е въпрос на психология.

Във всеки един двубой може да дойде победата. Днес нов вариант на 11-ката и като подредба на терена. Имаме 12 нови и е нормално да нямаме още изградени взаимовръзки. Трудностите са много и само заедно можем да излезем от тях", каза Киров.