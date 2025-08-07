Популярни
Какво всъщност се случва по време на лятната пауза във Формула 1

  • 7 авг 2025 | 14:10
  • 489
  • 0

В момента Формула 1 се намира в своята ежегодна лятна пауза, която и през 2025 година продължава четири седмици. Но какво точно се случва по време на тази лятна пауза, която е задължителна според правилника на световния шампионат?

По време на тази лятна пауза отборите са задължени да прекратят всякакви дейности, свързани с подобряването на своите коли – проектиране, разработка, производство или тестване на нови компоненти. На тимовете също така им е забранено да провеждат срещи или да изпращат имейли, в които да обсъждат развитието на своите коли. На кратко казано – абсолютно всички трябва да прекъснат работа и да се насладят на заслужена почивка и време със своите семейства преди финалната фаза от сезона.

Въпреки това изискване за „изключване“ на фабриките, те не затварят напълно. Отборите използват този период за почистване, подръжка и обновяване на фабриките си и оборудването в тях. Отделно рекламните, счетоводните и правните отдели продължават своята работа, макар и на малко по-ниски обороти, тъй като тя няма пряко отношение към представянето на тима на пистата.

Снимки: Gettyimages

