  3. Заги: Нямаме време, а имаме нужда от време

Заги: Нямаме време, а имаме нужда от време

  • 9 авг 2025 | 23:23
  • 500
  • 1

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич говори след загубата на своя тим от Лудогорец. “Белите” загубиха с 0:3 у дома.

“Очевидно в днешния мач класата на Лудогорец спечели мача. Ние се раздавахме, опитвахме се нещо да направим, не се получи и за съжаление загубихме.

Отбор като Славия, когато напуснат 15 човека и искаме да изградим нещо за 2-3 седмици на лагер и да правим резултати, е невъзможно. Ние по принцип в движение го правим и се надяваме лека-полека да наваксаме и да спечелим мачове. От друга страна половината от хората в групата за мача имат пропуснати 2 седмици - не са физически подготвени. Имаме си много проблеми, най-много физически и съм на мнение, че имаме нужда от по-високи хора, които в единоборствата да се противопоставят на по-силните отбори.

Мен ми беше целта от самото начало да си печелим мачове. Сега в момента с това, което разполагаме, ще е много тежко. Момчетата си тренират, не мога да кажа лоша дума. Опитват се да го правят. Но нямаме време, а имаме нужда от време.

Не знам дали ще имаме нови хора.

Искаме всички мачове да печелим, сега в момента отборът, с който разполагам, просто ще се опитваме в движение да се подготвим и да спечелим някои от мачовете”, заяви Загорчич.

