Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

22 август е важна дата за волейболните фенове, защото на този ден в Тайланд стартира Световното първенство по волейбол за жени. Добрата новина е, че участие във форума ще вземе и националният тим на България - “лъвиците” (на снимката) ще гонят възможно най-добро представяне, броени седмици след спечелената световна титла на девойките до 19 години в Хърватия и Сърбия.

Селекционер на женския национален отбор на България е легендата Антонина Зетова, а отборът ни преследва първи медал от Световно първенство в историята си. “Лъвиците” са европейски шампиони от шампионата през 1981 година, но на Мондиал все още нямаме подобни успехи.

А по традиция в женския волейбол властва красотата. Кои ще бъдат някои от най-красивите волейболистки, които ще вземат участие на предстоящия планетарен шампионат в Тайланд?

Габи Гимараеш (Бразилия)

Бразилия, един от световните колоси във волейбола, е добре известна и с красивите си жени. А една от “перлите” в това отношение в бразилския състав е 31-годишната Габриела Гимараеш, състезател на италианския Конелиано (на снимката).

Освен че е изключително чаровна, Габриела е и страхотен състезател. Тя е ключов елемент от състава на Бразилия, спечелил сребърен и бронзов медал от Олимпийските игри в Токио и Париж през 2020 и 2024 година.

Като дете Габи тренира усилено плуване, тенис и футбол, преди в крайна сметка да се насочи към волейбола, където вкарва в употреба високия си ръст. Днес тя е считана за една от най-красивите състезателки в този спорт, а операторите на телевизионните предавания обичат да акцентират върху присъствието и на игрището.

Бианка Фариол (Аржентина)

От Бразилия се насочваме към Аржентина, където в състава на селекционера Даниел Кастелани блести пленителната блондинка Бианка Фариол. Състезател на гръцкия Олимпиакос, 23-годишната красавица лесно привлича погледите на феновете.

Можеща да се похвали с височина от 187 сантиметра, което сериозно ѝ помага да постига отлична ефективност, Бианка ще бъде сред красивите лица, които ще виждаме от ТВ екраните по време на първенството в Тайланд.

Алесия Оро (Италия)

Разпределител на италианския национален отбор и състезател на турския гранд Фенербахче, родената в Ористано Алесия Оро е още една от красавиците, които ще направят Мондиал 2025 още по-приятен за гледане, поне от мъжка гледна точка.

Олимпийски шампион с “адзурите” от Париж 2024, Алесия е сред най-качествените разпределители в женския волейбол към настоящия момент. “Огнена” брюнетка с лешниково кафяви очи, г-ца Оро ще бъде отговорна за това атаките на Италия да вървят “по конец” по време на Мондиала в Тайланд това лято.

Олга Скрипях (Украйна)

За красотата на украинките също е говорено много, а що се касае до волейбола и това, което предстои да видим след броени дни, Олга Скрипяк е перфектен пример за всичко току-що казано.

Също изявяваща се на позицията на разпределител, Олга понастоящем е състезател на румънския Динамо Букурещ. Родена през 1996 година, тя разполага с височина от 184 сантиметра, а точната ѝ ръка позволява на съотборничките ѝ да атакуват по възможно най-успешен начин полето на противника.

Мария Стенцел (Полша)

Либерото Мария Стенцел е състезателката в селекцията на Полша, която стои като последна преграда пред атаките на противниковия отбор. 26-годишната блондинка кара своята десета година в националния тим на “дружина полска”, зелените ѝ очи допълват перфектно цялостното ѝ излъчване на очарователна жена.

Макар да е световна сила във волейбола, Полша никога не е печелила световна титла при дамите. Най-доброто представяне на полякините е шесто място от Мондиал 2007, но сега селекцията на Стефано Лаварини ще опита да повтори успехите на мъжете.

