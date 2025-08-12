Тийнейджър от Рилски спортист с двоен повод да почерпи

Популярни
  • 12 авг 2025 | 16:00
Тийнейджър стана част от разширения състав на мъжкия тим на Рилски спортист. Това е центърът Деян Христов, който днес празнува и рожден ден, като навършва 17 години, съобщиха от клуба.

“Днес казваме "Честит рожден ден" и "Добре дошъл" при големите на Деян Христов. Деян празнува днес своя 17- ти рожден ден, а заедно с това може да "почерпи" и за влизането си в разширения състав на мъжкия ни тим.

Христов е местно момче и юноша на Рилски. Играе на позиция център. През миналия сезон записа 7 мача с отбора ни в Младежката лига, в които вкара средно 1,3 точки и хвана 1,6 борби за средно 8 минути на терена.

Днес му желаем да е здрав и да продължава да се труди упорито, за да продължи да изкачва върхове”, пишат на официалната си страница във “Фейсбук” шампионите.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

