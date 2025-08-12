Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

В момента във Формула 1 участват общо десет отбора, но само четири от тях никога не са променяли своята идентичност. Това са Ферари, Макларън, Уилямс и настоящият най-млад тим на стартовата решетка – Хаас.

Всички останали шест екипа в един или друг момент от своята история са били с различна идентичност. Най-старият тим в тази група е този на Мерцедес, чието начало е поставено от Кен Тиръл през 1970 година. Тиръл участва във Формула 1 до края на 1998 година, след което отборът се превръща в БАР. Между 2006 и 2008 това е заводският тим на Хонда, който през 2009 става Браун ГП, а от 2010 насам е Мерцедес.

А с най-много различни идентичност е бил настоящият отбор на Астън Мартин. През 1991 година той влиза във Формула 1 като Джордан, през 2006 става Мидланд, през 2007 – Спайкър, от 2008 до средата на 2018 е Форс Индия, след което се превръща в Рейсинг Пойнт до края на сезон 2020, когато става Астън Мартин.

Отборите във Формула 1 и техните идентичности през годините:

Ферари – Ферари (1950-)

Макларън – Макларън (1966-)

Уилямс – Уилямс (1978-)

Хаас – Хаас (2016-)

Мерцедес – Тиръл (1970-1998), БАР (1999-2005), Хонда (2006-2008), БраунГП (2009), Мерцедес (2010-)

Алпин – Толман (1981-1985), Бенетон (1986-2001), Рено (2002-2010), Лотус (2011-2015), Рено (2016-2020), Алпин (2021-)

Рейсинг Булс – Минарди (1985-2005), Торо Росо (2006-2019), Алфа Таури (2020-2023), Рейсинг Булс (2024-)

Заубер – Заубер (1993-2005), БМВ-Заубер (2006-2009), Заубер (2010-2018), Алфа Ромео (2019-2023), Заубер (2024-2025), Ауди (2026-)

Астън Мартин – Джордан (1991-2005), Мидланд (2006), Спайкър (2007), Форс Индия (2008-2018), Рейсинг Пойнт (2018-2020), Астън Мартин (2021-)

Ред Бул – Стюарт (1997-1999), Ягуар (2000-2004), Ред Бул (2005-)

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages