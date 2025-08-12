Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

  • 12 авг 2025 | 15:26
  • 1154
  • 0

В момента във Формула 1 участват общо десет отбора, но само четири от тях никога не са променяли своята идентичност. Това са Ферари, Макларън, Уилямс и настоящият най-млад тим на стартовата решетка – Хаас.

Всички останали шест екипа в един или друг момент от своята история са били с различна идентичност. Най-старият тим в тази група е този на Мерцедес, чието начало е поставено от Кен Тиръл през 1970 година. Тиръл участва във Формула 1 до края на 1998 година, след което отборът се превръща в БАР. Между 2006 и 2008 това е заводският тим на Хонда, който през 2009 става Браун ГП, а от 2010 насам е Мерцедес.

А с най-много различни идентичност е бил настоящият отбор на Астън Мартин. През 1991 година той влиза във Формула 1 като Джордан, през 2006 става Мидланд, през 2007 – Спайкър, от 2008 до средата на 2018 е Форс Индия, след което се превръща в Рейсинг Пойнт до края на сезон 2020, когато става Астън Мартин.

Отборите във Формула 1 и техните идентичности през годините:

  • Ферари – Ферари (1950-)

  • Макларън – Макларън (1966-)

  • Уилямс – Уилямс (1978-)

  • Хаас – Хаас (2016-)

  • Мерцедес – Тиръл (1970-1998), БАР (1999-2005), Хонда (2006-2008), БраунГП (2009), Мерцедес (2010-)

  • Алпин – Толман (1981-1985), Бенетон (1986-2001), Рено (2002-2010), Лотус (2011-2015), Рено (2016-2020), Алпин (2021-)

  • Рейсинг Булс – Минарди (1985-2005), Торо Росо (2006-2019), Алфа Таури (2020-2023), Рейсинг Булс (2024-)

  • Заубер – Заубер (1993-2005), БМВ-Заубер (2006-2009), Заубер (2010-2018), Алфа Ромео (2019-2023), Заубер (2024-2025), Ауди (2026-)

  • Астън Мартин – Джордан (1991-2005), Мидланд (2006), Спайкър (2007), Форс Индия (2008-2018), Рейсинг Пойнт (2018-2020), Астън Мартин (2021-)

  • Ред Бул – Стюарт (1997-1999), Ягуар (2000-2004), Ред Бул (2005-)

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

  • 12 авг 2025 | 13:49
  • 2763
  • 0
Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

  • 12 авг 2025 | 13:30
  • 616
  • 0
Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

  • 12 авг 2025 | 13:03
  • 890
  • 1
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 870
  • 1
Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6196
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2593
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20321
  • 21
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27543
  • 8
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 16321
  • 50
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23741
  • 67
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 18133
  • 18
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 16666
  • 46